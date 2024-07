Katarzyna była uczestniczką 9. edycji "Rolnik szuka żony". Zgłosiła się do programu by poznać Tomasza, chociaż to właśnie ją wówczas wybrał, to ich drogi rozeszły się po programie. Kasia przestała być aktywna w mediach społecznościowych, jednak ostatnio pochwaliła się radosnymi wieściami. Należą się gratulacje.

Kasia z "Rolnik szuka żony 9" ma powody do świętowania

W czasie programu Kasia i Tomasz z "Rolnik szuka żony" zdobyli dużą sympatię widzów. Chociaż niewiele mówili o swoim związku, który początek miał w show TVP, fani mocno trzymali za nich kciuki. Niestety po czasie para potwierdziła swoje rozstanie, a Kasia mimo popularności jaką dał jej program, postanowiła odsunąć się w cień. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i pochwaliła się swoim osiągnięciem. Kasia z "Rolnik szuka żony" obroniła właśnie tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdjęciem z pracą dyplomową pochwaliła się na Instagramie.

Gratulujemy Kasi z "Rolnik szuka żony" zakończonej z sukcesem edukacji i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Kasia z "Rolnika" zwraca uwagę nie tylko swoim edukacyjnym osiągnięciem ale również swoją stylizacją. Była uczestniczka rolnika zaprezentowała się w białej mini sukience, która wydaje się być idealnym połączeniem elegancji z upalną temperaturą, jaką mamy tego lata.

screen Rolnik szuka żony TVP

Jakiś czas temu fani "Rolnik szuka żony" żyli rozstaniem Kasi i Tomasza. Rolnik i jego była partnerka jednak nie chcieli dzielić się powodami swojego rozstania w sieci. Ostatecznie rolnik podsumował: "Dużo osób się poznaje fajnych, ale jednak później musicie się dotrzeć już tak poza kamerami. A u mnie z czasem raz, drugi, trzeci wyszło, że są jakieś różnice między nami. Po prostu czas — jakby wcześnie nie było tego szans ocenić". Z kolei Kasia z "Rolnik szuka żony" nie zdecydowała się dzielić tym, co aktualnie słychać w jej życiu uczuciowym.

