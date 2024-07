2 z 4

Toni Erdmann

W tym tygodniu poznaliśmy nominowane do Oscarów filmy, wśród których znalazła się także ta niemiecka komedia. Więcej, to właściwie murowany kandydat do zwycięstwa w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. A to wystarczający powód do tego, by wybrać się do kina i dać sobie poprawić humor, co "Toni Erdmann" udaje się znakomicie. Potwierdza to również wszystkie pięć Europejskich Nagród Filmowych, jakie w zeszłym roku film Marena Ade zgarnął we Wrocławiu.

Toni Erdmann to ekscentryczne alter ego Winfrieda Conradiego, nauczyciela lekkoducha, który postanawia odwiedzić w Bukareszcie swoją córkę. Ines to całkowite przeciwieństwo ojca, zapracowana po uszy i zanurzona w korporacyjnym świecie pracoholiczka. Czy Winfriedowi/Toniemu uda się ją z niego wyciągnąć? Na pewno zrobi absolutnie wszystko, by to osiągnąć.

Werdykt: Najlepszy zeszłoroczny film europejski

