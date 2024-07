Ogłoszono nominacje do Oscarów! Kilkanaście minut po godzinie czternastej zaprezentowane zostały nominacje do Oscarów w najważniejszych kategoriach. Królem polowania został film "La La Land" z 14 nominacjami. W historii Oscarów tylko filmy "Wszystko o Ewie" (1950) i "Titanic" (1997) trzymały 14 nominacji do Oscara.

Reklama

W przeciwieństwie do poprzednich lat nie odbyła się żadna ceremonia odczytania nominowanych. Nominacje do Oscarów zostały ogłoszone podczas transmisji na żywo na serwisie Youtube przerywanej wspomnieniami zdobywców Oscarów z poprzednich lat. Na nominację miała szansę polska reżyserka Zofia Kowalewska za film "Więzi"/"Close Ties" w kategorii krótkometrażowego dokumentu. Udało jej się zdobyć nominację?

Nominacje do Oscarów 2017

Niestety, Polka i jej film nie zyskała uznania w oczach Akademii Filmowej. W najważniejszej kategorii dla najlepszego filmu roku nominacje otrzymały następujące filmy: "Nowy początek", "Fences", "Przełęcz ocalonych", "Aż do piekła", "Ukryte działania", "La La Land", "Lion. Droga do domu", "Manchester by the Sea", "Moonlight".

Zobacz także

Zobacz też: Te filmy powalczą w tym roku o Oscary! Zobacz zwiastuny i poznaj daty ich polskich premier kinowych

W kategoriach aktorskich o Oscary powalczą:

Oscar za pierwszoplanową rolę męską: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Przełęcz ocalonych"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic"), Denzel Washington ("Fences").

Oscar za pierwszoplanową rolę żeńską: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La la Land"), Meryl Streep ("Boska Florence")

Oscar za drugoplanową rolę męską: Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Aż do piekła"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion. Droga do domu"), Michael Shannon ("Zwierzęta nocy")

Oscar za drugoplanową rolę żeńską: Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion. Powrót do domu"), Octavia Spencer ("Ukryte działania"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

Wszyscy nominowani do Oscarów 2017

Najlepszy film: Nowy początek", "Fences", "Przełęcz ocalonych", "Aż do piekła", "Ukryte działania", "La La Land", "Lion. Droga do domu", "Manchester by the Sea", "Moonlight".

Najlepszy film zagraniczny: "Tanna" (Australia), "Toni Erdmann" (Niemcy), "Mężczyzna imieniem Ove" (Szwecja), "Land of Mine" (Dania), "Klient" (Iran)

Oscar za pierwszoplanową rolę męską: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Przełęcz ocalonych"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic"), Denzel Washington ("Fences")

Oscar za pierwszoplanową rolę żeńską: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La la Land"), Meryl Streep ("Boska Florence")

Oscar za drugoplanową rolę męską: Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Aż do piekła"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion. Droga do domu"), Michael Shannon ("Zwierzęta nocy")

Oscar za drugoplanową rolę żeńską: Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion. Powrót do domu"), Octavia Spencer ("Ukryte działania"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea")

Najlepszy reżyser: Denis Villeneuve ("Nowy początek"), Mel Gibson ("Przełęcz ocalonych"), Damien Chazelle ("La La Land"), Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea"), Barry Jenkins ("Moonlight")

Najlepsze zdjęcia: Linus Sandgren ("La La Land"), Grieg Fraser ("Lion. Droga do domu"), Rodrigo Prieto ("Milczenie"), James Laxton ("Moonlight"), Bradford Young ("Nowy początek")

Najlepsza muzyka: Justin Hurwitz ("La La Land"), Mica Levi ("Jackie"), Nicholas Britell ("Moonlight"), Volker Bertelmann i Dustin O'Halloran ("Lion. Droga do domu"), Thomas Newman ("Pasażerowie")

Najlepsza piosenka: "Audition" z filmu "La La Land", "City of Stars" z filmu "La La Land", "How Far I'll Go" z filmu "Vaiana: Skarb oceanu", "The Empty Chair" z filmu "Jim: The James Foley Story", "Can't Stop the Feeling" z filmu "Trolle"

Najlepszy długometrażowy film animowany: "Kubo i dwie struny", "Vaiana: Skarb oceanu", "Nazywam się cukinia", "Czerwony żółw", "Zwierzogród"

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Aż do piekła", "La La Land", "Lobster", "Manchester by the Sea", "20th Century Women"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Nowy początek", "Fences", "Ukryte działania", "Lion. Droga do domu", "Moonlight"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Ennemis intérieurs", "La Femme et le TGV", "Silent Night", "Chór", "Timecode"

Najlepszy długometrażowy film dokumentalny: "Fuocoammare. Ogień na morzu", "I Am Not Your Negro", "Życie animowane", "O.J.: Made in America", "13th"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Extremis", "4.1 Miles", "Joe’s Violin", "Watani: My Homeland", "The White Helmets"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "Blind Vaysha", "Borrowed Time", "Happy End", "The Head Vanishes", "Inner Workings", "Once Upon a Line", "Pear Cider and Cigarettes", "Pearl", "Piper", "Sous tes doigts"

Najlepszy montaż: "Nowy początek", "Przełęcz ocalonych", "Aż do piekła", "La La Land", "Moonlight"

Najlepszy dźwięk: "Nowy początek", "Przełęcz ocalonych", "La La Land", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "13 godzin: Tajna misja w Bengazi"

Najlepszy montaż dźwięku: "Nowy początek", "Żywioł. Deepwater Horizon", "Przełęcz ocalonych", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Sully"

Najlepsza scenografia: "Nowy początek", "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", "Ave, Cezar!", "La La Land", "Pasażerowie"

Najlepsze kostiumy: "Sprzymierzeni", "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", "Boska Florence", "Jackie", "La La Land"

Najlepsza charakteryzacja: "Mężczyzna imieniem Ove", "Star Trek: W nieznane", "Legion samobójców"

Reklama

Najlepsze efekty specjalne: "Deepwater Horizon", "Doktor Strange", "Księga dżungli", "Kubo i dwie struny", "Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie"