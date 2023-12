Już po Nowym Roku do kin trafi piąta część kultowej komedii "Kogel-mogel". „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” wejdzie do kin już 26 stycznia. W sieci pojawił się zwiastun produkcji.

Niespodzianka dla fanów rodziny Wolańskich i Zawadów. Już w styczniu w kinach pojawi się kontynuacja kultowego filmu z m. in. Katarzyną Błęcką-Kolską i Zdzisławem Wardejnem w rolach głównych. Syn Kasi Solskiej i córka profesora Wolańskiego spodziewają się dziecka. Po narodzinach maleństwa u Marcina i Agnieszki w Piotrusiu budzi się instynkt tacierzyński ale Marlenka nie jest zainteresowana powiększaniem rodziny. Mamuńka-teściowa wybije jej to z głowy? Zobaczcie zwariowany zwiastun, który dostępny jest już w sieci.

Twórcy komedii zapewniają, że nie będzie brakowało zwrotów akcji:

Jedna rodzina, tysiąc skandali! ???? Do kin powraca wyjątkowa, patchworkowa rodzina: Wolańskich i Zawadów. ???? „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” wejdzie do kin już 26 stycznia. ???????????? W kontynuacji słynnej serii nie zabraknie tego, za co widzowie ją pokochali: zaskakujących zwrotów akcji, brzemiennych w skutki nieporozumień i wyrazistych postaci. ???? Prezentujemy zwiastun komedii. ????

- czytamy na Instagramie nextfilm_pl i kogelmogel.official