3 z 5

Lekarstwo na życie A Cure for Wellness

Po zakończeniu sagi o piratach z Karaibów (nową część, która trafi do kin w tym roku reżyseruje już ktoś inny) reżyser Gore Verbinski szuka miejsca dla siebie. Próbował w animacji, próbował w komiksie, a teraz próbuje w kinie grozy wracając do początków kariery ("The Ring"). Co rzuca się w oczy już w zwiastunie, to dopieszczone i dopracowane kadry, które sprawiają, że świetnie się ogląda nawet najbardziej zwyczajne sceny. To wizytówka Verbinskiego. Pytanie tylko, co z resztą filmu, bo wygląda na to, że szykuje się raczej standardowa historia zahaczająca o coraz powszechniejszy kult młodości i dążenie do niej za wszelką cenę.

W "Lekarstwie na życie" młody pracownik korporacji przybywa do tajemniczej kliniki w Szwajcarii, w której utknął jego szef. Jego zadanie: przywieźć go z powrotem. Problem jedynie w tym, że stamtąd nikt nie wraca.

Werdykt: Dla miłośników ładnych obrazków

Zwiastun: