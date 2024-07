Już jest nowy teledysk Eweliny Lisowskiej do piosenki "Zrób To!". Motyw klasyczny. W teledysku widzimy Ewelinę przygotowującą się do walki. Biega po warszawskim Moście Świętokrzyskim, mocno bije w treningowy worek, trenuje gesty przed lustrem... Znane motywy? Tak do walki przygotowywał się choćby filmowy Rocky :)

Zobacz, co wcześniej Ewelina mówiła nam o nowej płycie - Porażki i smutne sytuacje mogą być... fajne? Ewelina Lisowska umie je wykorzystać, a nam mówi jak!

Finałowa walka w teledysku to jednak poważna sprawa. Przeciwniczką dość filigranowej przecież Eweliny jest... sama mistrzyni Europy w boksie Ewa Brodnicka!

Jak skończy się ta walka? Domyślacie się?

Zobaczcie teledysk: