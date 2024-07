Każda nowa piosenka Lady Gagi to nie lada wydarzenie. Fani, a także inni artyści z czujnością obserwują poczynania artystki. Nic dziwnego - to ona przez ostatni czas wyznacza muzyczne trendy. I choćwielu zarzuciło jej, że najnowszy singiel "Born this way" jest łudząco podobny do hitu Madonny to i tak wszyscy przebierają nóżkami, by zobaczyć nowy teledysk artystki.

Nowy albym artystka od samego początku owiewa tajemnicą. Po kolei zdradza szczegóły. Niestety inni nie są już do tej tajemnicy tak bardzo zobligowani. Znany bloger i przyjaciel artystki - Perez Hilton. zdradził na swojej stronie internetowej, że do premiery wideoklipu zostało zaledwie kilka dni.

Jesteście ciekawi co tym razem wymyśli Gaga?