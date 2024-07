Lady Gaga nie wie, co znaczy odpoczywać. Dowodem na to jest prędkość, z jaką serwuje swoim fanom teledyski do singli z najnowszej płyty "Born This Way".

Reklama

Premiera najnowszego "The Edge of Glory" miała miejsce 17 czerwca.

Kontrowersyjna wokalistka wyznała w wywiadzie dla polskiej stacji TVN GaGa, że "Edge of Glory" mówi o ostatnich chwilach życia. Do napisania go Lady Gagę skłonił i zainspirował jej dziadek.

Teledysk został wyreżyserowany przez Haus of GaGa.

Reklama

Jak Wam się podoba? I jak podoba Wam się sama Lady Gaga? Zaskakuje Was?