Rihanna znów wrzuciła do sieci swoje prywatne zdjęcia. Widać na nich jak wyglądał proces stylizacji piosenkarki na jaszczurkę. Jej nowe wcielenie możecie zobaczyć w najnowszym teledysku do piosenki „Where have you been”.

Pokryte łuskami ciało gwiazdy wychodzącej z wody wygląda niezwykle seksownie. Efekt dodatkowo potęgują odważne pozy artystki w scenerii dzikiej dżungli.

Najnowsza odsłona barbadoskiej piękności miała zaskakiwać i intrygować. Stylizacja „na jaszczurkę” idealnie do niej pasuje, gdyż sama artystka jest jak kameleon – za każdym razem prezentuje nowy niepowtarzalny wizerunek.



Zobacz jak Rihanna zmieniała się w jaszczurkę: