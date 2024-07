2 czerwca światło dzienne ujrzał najnowszy teledysk Viki Gabor. Finalistka "The Voice Kids" w klipie promującym utwór "Stop Playing Games" występuje w kilku wyrazistych stylizacjach, między innymi skórzanym stroju motocyklowym czy looku nawiązującym do tradycji romskiej. Czym jeszcze zaskoczyła fanów Viki Gabor w nowym klipie i jakie reakcje wywołała?

Reklama

Viki Gabor zaskakuje stylizacjami w najnowszym teledysku

Choć dopiero co Viki Gabor zdawała egzamin ósmoklasisty, młoda gwiazda nie zaniedbuje także muzycznej kariery. 15-letnia wokalistka opublikowała swój najnowszy teledysk, który jest wizualną ilustracją utworu "Stop Playing Games". W teledysku Viki Gabor występuje w różnych wydaniach - od bardziej rockowej odsłony, po bardziej dziewczęcy, nawiązujący do romskiej kultury look. Jakie emocje wywołała wśród fanów nowym klipem?

Choć teledysk do piosenki "Stop Playing Games" Viki Gabor został opublikowany niedawno, pierwsze komentarze i reakcje fanów zaczęły pojawiać się już niedługo później. Internauci byli zachwyceni klimatem teledysku i scenicznymi kreacjami młodej wokalistki.

YouTube

Zobacz także: Opole 2023: Poważna Viki Gabor na konferencji. Fani: "Totalnie Kayah"

W komentarzach pod klipem na YouTube nie brakowało komplementów dla nastoletniej gwiazdy.

Zobacz także

- Naprawdę Viki robi świetną muzykę kocham kolejną piosenkę!!

- Świetna robota Viki. Jesteś moją idolką.

- Piękna piosenka i super teledysk!

- Wpada w ucho nutka.

- Świetnie wyglądasz Viki!

YouTube

Jak się okazuje, Viki Gabor przygotowała dla fanów jeszcze jedną niespodziankę związaną z teledyskiem. W klipie wystąpiła bowiem jedna z jej fanek - Marysia - która wylicytowała udział w teledysku idolki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota aukcji osiągnęła ponad 30 tysięcy złotych.

YouTube

Jak Wam się podobają odsłony Viki Gabor w teledysku "Stop Playing Games"? Zobaczcie cały klip.

Reklama

Zobacz także: Viki Gabor upokorzona przez nauczyciela? Zabrała głos: "Chcielibyśmy potępić..."