Marka Guess wprowadziła właśnie innowacyjny model spodni dżinsowych modelujących sylwetkę. Ich fanką została już m.in. Anna Czartoryska-Niemczycka (polska ambasadorka marki).

Na kanwie sukcesu poprzednich modeli wykonanych z innowacyjnego, modelującego sylwetkę denimu, tej wiosny marka Guess wprowadza na rynek nowe dżinsy Power Curvy.

Spodnie dżinsowe Power Curvy marki Guess

Guess Power Curvy idealnie dopasowują się do ciała i modelują kształty, nadając sylwetce kobiecości i seksapilu. Innowacyjna struktura - fitswell oraz zdolność do zachowania pierwotnego wyglądu powodują, że jeansy Power Curvy utrzymują efekt wysmuklenia sylwetki oraz efekt push up przez cały dzień.



Jedwabista i delikatna mieszanka poliestru z materiałem tencel, wspomagana wykończeniem Alchemy One powoduje, że materiał jest niesamowicie delikatny w dotyku, a jednocześnie bardzo wytrzymały i ma przewagę jakościową nad innymi materiałami. Dżinsy Guess Power Curvy są dostępne w następujących wersjach: Jegging, Skinny Low, Skinny Mid oraz Curve –X.

Najnowsze spodnie Guess pokochał również jedna z najbardziej znanych polskich blogerek Jessica Mercedes!

