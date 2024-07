W ofercie Avon pojawiła się już trzecia woda sygnowana nazwiskiem wokalistki. Viva by Fergie to zapach z kategorii kwiatowo-świeżej, sygnowany przez główną wokalistkę zespołu Black Eyed Peas i solową piosenkarkę, której ostania płyta zdobyła status multiplatynowej.



Inspiracją do jego stworzenia była chęć życia w zgodzie z własnymi pragnieniami i marzeniami, a także charakter i pewność siebie Artystki. „Viva to świeży i zaskakujący zapach, który podkreśla dwoistość kobiecej natury. Silnej i uwodzicielskiej zarazem, żyjącej według własnych zasad” – mówi Fergie.



Viva by Fergie to mieszanka, która doskonale komponuje się ze zmysłowym wetiwerem. Inspirujący zapach zamknięto w eleganckim fioletowo-srebrnym flakonie, który wieńczy stylowa nakrętka o nieregularnym kształcie. Woda sygnowana przez Fergie to idealny zapach dla niezależnych i pewnych siebie kobiet, które są otwarte na świat i żyją według własnych zasad.

Kategoria zapchowa: kwiatowo-świeża

Nuta głowy: akordy ziołowe

Nuta serca: lawenda

Nuta głębi: wetiwer

Cena ok. 90 zł / 50ml