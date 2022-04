Rihanna znów eksponuje ciążowy brzuch na kolacji w Beverly Hills! To piżama?! 

Wiadomość o ciąży Rihanny była ogromnym zaskoczeniem zarówno dla fanów artystki, jak i mediów. Wokalistka długo zwlekała z podzieleniem się radosną nowiną i zrobiła to dopiero na początku lutego, gdy jej ciążowy brzuszek był już dość spory. Od tego czasu artystka szokuje kolejnymi ekstrawaganckimi stylizacjami, które podkreślają jej coraz krąglejszy brzuch. Tym razem Rihanna udzieliła wywiadu, w którym zdradziła jakie rady otrzymała od innych mam oraz jak wychowa swojego maluszka! Rihanna zdradziła, w którym jest trymestrze ciąży! Rihanna i A$AP Rocky spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Artysta do tej pory nie dzieliła się swoim szczęściem, jednak na początku lutego postanowiła pochwalić się sporym brzuszkiem. Od tego czasu przyszła mama jest bardzo aktywna towarzysko i pojawia się na wielu imprezach. Niedawno wzięła również udział w Paris Fashion Week, na którym zaskoczyła wszystkich swoimi stylizacjami. Oczy wszystkich były skupione tylko na artystce. Na pokazie Diora Rihanna zaprezentowała się w czarnej przezroczystej sukni . Niedawno wybrała nieco skromniejszą stylizację, która była w najmodniejszych kolorach w tym sezonie. Rihanna została przyłapana w bluzie i ultra krótkiej mini w drodze na kolację. Teraz barbadoska piosenkarka zdecydowała się udzielić wywiadu, w którym zdradziła, co sprawia jej trudności w ciąży oraz jakie rady dostała od bardziej doświadczonych mam. Okazuje się, że Rihanna jest zwolenniczką wysypiania się w ciąży na zapas! - Chyba najlepszą radą jest, żeby spać teraz jak najwięcej, bo później się nie wyśpię. Muszę nad tym popracować, zanim stracę tę możliwość - powiedziała. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ciężarna Marta Paszkin jest zaniepokojona...