Aktywna w mediach społecznościowych Joanna Koroniewska niedawno opublikowała na Instagramie niepokojące zdjęcia. Gwiazda ma opatrunek na szyi i niezbyt radosną minę. Niestety okazało się, że aktorka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Choć zaczęła wpis dowcipnym tonem, to jednak przyznała, że musi zawalczyć o swój głos, ponieważ może go stracić.

Joanna Koroniewska stara się zachować poczucie humoru. Sprawa jednak wydaje się poważna

Joanna Koroniewska zazwyczaj z dystansem komentuje to, jak z biegiem lat zmienia się jej ciało i z klasą odpowiada nawet na te najbardziej złośliwe uwagi internautów. Choć ostatnio miała do przekazania niezbyt wesołą wiadomość, zaczęła w charakterystycznym dla siebie stylu, nawiązując do opatrunku na szyi.

To co poprawić na początek?! Nos, piersi czy może usta? Nie, to nie jest dieta zmieniająca rysy ani też przygotowanie do lotu w kosmos, choć lot korci mnie jednak bardziej niż operacje plastyczne! - napisała aktorka.

Później zrobiło się już trochę poważniej. Artystka ujawniła, że musi zacząć lepiej dbać o głos, ponieważ istnieje ryzyko, że go straci. To natomiast narzędzie pracy występującej w teatrze aktorki.

Okazało się, że nadszedł ten moment, w którym jeśli nie przestanę krzyczeć, to najpewniej przestanę mówić... Ups... - zdradziła.

Żeby nie kończyć wpisu w tak dramatycznym tonie, Joanna Koroniewska zażartowała, że może przestać krzyczeć na swojego męża, Macieja Dowbora. Para często publikuje w mediach społecznościowych humorystyczne filmiki i docina sobie w komentarzach.

Zatem co mi radzicie! Przestać wkurzać się na Macieja Dowbora (choć to wcale nie będzie łatwe), czy jednak dalej pracować nad moim niewątpliwie chrypiącym, sensualnym altem? - dodała.

Pod wpisem natychmiast odezwali się internauci, którzy zasugerowali artystce, by zadbała o swój głos i w najbliższym czasie skupiła się przede wszystkim na zdrowiu.

- Pełni zdrówka życzę, bo to najważniejsze

- Zdrowia, dbaj o nie, bo masz tylko jedno

- Dużo zdrówka. Myślę, że czas na trochę cichych dni, żeby później ruszyć z podwójną siłą

- Proszę się trzymać - czytamy w komentarzach.

Joanna Koroniewska nie przekazała żadnych szczegółów. Mamy nadzieję, że aktorka uratuje swój głos.

