Izabela Janachowska jest związana z Polsatem od trzech lat. Widzowie mogli obserwować jej rozwój w "Tańcu z Gwiazdami", który prowadziła u boku Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza. W nadchodzącej edycji show nie zobaczymy już Janachowskiej. Czy wobec tego straci również inny program na antenie Polsatu - "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej"?

Obecnie zmiany w stacjach nie powinny nikogo dziwić. Największą metamorfozę przechodzi obecnie TVP, które wymieniło wszystkich gospodarzy "Pytania na śniadanie", ale Polsat nie zostaje w tyle. W kuluarach mówi się o odejściu Izabeli Janachowskiej z jej ślubnego show emitowanego na antenie Polsatu. Takie informacje donosi portal ShowNews.pl:

Izabela Janachowska już nie będzie prowadzić Ślubnego pogotowia. Jej akcje w stacji ogólnie spadały od jakiegoś czasu. Jeśli zapadnie decyzja, że program zostanie na antenie, dostanie go ktoś inny. Za kulisami mówi się, że będzie to Paulina Sykut-Jeżyna

Portal Pudelek.pl poprosił o komentarz Izabelę Janachowską, która podsumowała rzekome zmiany w Polsacie krótkim zdaniem:

Izabela Janachowska niedawno pożegnała się z programem "Taniec z gwiazdami", tłumacząc swoją decyzję licznymi zobowiązaniami i brakiem czasu na uwielbiane przez widzów show.

Taniec z gwiazdami to program, który pokochałam całym sercem – najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do was z nowymi projektami. Dziękuję stacji Polsat za zrozumienie i wsparcie, które otrzymałam w związku z moją decyzją. Jurorom, prowadzącym i uczestnikom życzę fantastycznej przygody. Liczę, że na parkiecie «Tańca z gwiazdami» znajdziecie tę radość, która mnie tam zawsze przyciągała

