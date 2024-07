Małgorzata Potocka lubi bawić się stylem. Jej kreacje często balansują na granicy kiczu, a styliści bezsilnie rozkładają ręce udzielając jednocześnie modowych rad. A co na to aktorka? Śmieje się, bo tak jak serialowa Jolka z "Barw szczęścia", Małgorzata znana jest z niebanalnych strojów i szalonych pomysłów. Niedawno przyznała, że był czas, gdy z tego powodu wstydziły się jej własne dzieci!



- Teraz moje dziewczyny mają troszeczkę spokojniejszą matkę, ale potrafią też doceniać tę moją odmienność w kwestii strojów. Dają mi do zrozumienia, że cieszą się, iż jestem trochę inna i wyróżniam się z tłumu – wyznała Małgorzata Potocka na łamach "Rewii".



W końcu najważniejsze to czuć się dobrze z samą sobą.



