Gwiazdy chętnie włączają się w akcje na rzecz biednych i pokrzywdzonych zwierząt. Do najbardziej znanych obrończyń praw czworonożnych przyjaciół należy Joanna Krupa, która co jakiś czas wspiera organizację PETA. Modelka bierze udział w głośnych kampaniach społecznych, które mają zaszokować odbiorcę, a tym samym zwrócić uwagę na konkretny problem.

W ślady Krupy ostatnio postanowiła pójść Pola Pospieszalska, polska wokalistka na co dzień mieszkająca w Londynie. Artystka wzięła udział w akcji "Futro zabija" zorganizowanej przez fundację K-9 Angels. Internetowa kampania społeczna pod tym hasłem ma przybliżyć i problem wykorzystywania skór psów i kotów do produkcji futer.

W sieci pojawiło się właśnie kontrowersyjne zdjęcie nagłaśniające akcję. Pola Pospieszalska, prezenterka telewizyjna Anneka Tanaka-Svenska oraz modelka Victoria Eisermann na plakacie zaprezentowały się nago, a ich piękne ciała umazane są krwią. Przedstawienie symbolizuje okrucieństwo z jakim zabija się zwierzęta, aby pozyskać od nich futro.

Fundacja K-9 Angels podaje, że że przemysł futrzarski co roku wykorzystuje blisko 2 mln psów i kotów. Zabija się je w nieludzki sposób, a wyroby z ich skóry sprzedaje zaopatrzone w fałszywe metki.

Warto dodać, że działania fundacji wsperają m. in.: Simon Cowell, Bryan Adams czy gwiazda serialu "Bervery Hills 902010" Ian Ziering.