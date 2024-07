Córka tragiczniej zmarłej pary prezydenckiej szczerze opowiada w najnowszej VIVIE, w jaki sposób dowiedziała się o śmierci rodziców i jak sobie radzi z ich brakiem.



„Najtrudniejsze jest poczucie pustki i bezsilności, które dopadają mnie w ciągu dnia. Zdarza się, że chcę do Rodziców po prostu zadzwonić i porozmawiać. Opowiedzieć im o tym, co się właśnie wydarzyło, i nagle zdaję sobie sprawę, że to już nie jest możliwe. Ale mam rodzinę i przed sobą trudne zadanie, bo jestem matką i muszę dać dziewczynkom tyle, ile sama dostałam.”

Czy zamierza zaangażować się w politykę? Czemu zaczęła pisać blog? Czy śmierć prezydenckiej pary zbliżyła ją do stryja Jarosława?

