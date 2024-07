Polskie gwiazdy podróżują zazwyczaj samolotami bądź autem, szczególnie podczas intensywnych tras koncertowych. Prywatnie jednak nie mają nic przeciwko, aby korzystać z publicznego transportu i widok osoby znanej w autobusie czy pociągu już raczej nikogo nie dziwi. Status celebryty nie chroni ich jednak przed przykrymi niespodziankami. Przypomnijmy: Dramat Honey Skarbek. Okradziono ją w pociągu

Teraz przekonała się też o tym boleśnie Reni Jusis. Wokalistka wybrała się w podróż do Trójmiasta pociągiem Intercity i w trakcie serwowania poczęstunku została oblana wrzątkiem. Ucierpiała stopa gwiazdy, a obsługa pociągu nie była w stanie udzielić jej fachowej pomocy. Jusis na swoim Facebooku wyraziła oburzenie zaistniałą sytuacją, a jak informuje JastrzabPost.pl, poprzez nieudzielenie pomocy, do rany wdarło się zakażenie.



Wlali mi wrzątek do buta w Intercity, dyspozytor z pogotowia nakrzyczał na mnie, że to tylko poparzenie 2 stopnia, a nie zagrożenie życia, a kelnerka z Warsu chodzi po korytarzach z wielkim czajnikiem pełnym wrzątku, co by sobie gorącej wody dolać do termosu w dalszym wagonie... WTF!!! Gdyby tak poparzyli moje dziecko NIE RĘCZĘ ZA SIBIE!!! - napisała na Facebooku Reni.