Co roku na rynku pojawiają się modowe gadżety, których posiadanie, każda szanująca się fashionistka powinna przynajmniej rozważyć.

W związku z tym, że Boże Narodzenie jest tuż za rogiem, postanowiliśmy podpowiedzieć parę pomysłów na prezent dla miłośniczek mody.



W tym roku wciąż na liście najmodniejszych gadżetów znajdują się buty EMU. Tym razem najbardziej pożądanym modelem są te powlekane gumą, które wyglądają jak skórzane.



Ponadto na naszej liście znalazły się bransoletki Lilou, model z symbolem nieskończoności jest naszym ulubionym!

Pomyśleliśmy również o polskich projektantach, bo ci coraz bardziej konkurują ze światowymi designerami. Według nas na szczególną uwagę zasługują: torba od Ani Kuczyńskiej, leginsy od Agnieszki Maciejak i t-shirt z orłem od Roberta Kupisza.



Jeśli Wasze koleżanki, czy siostry nie posiadają jeszcze gumowych butów marki Melissa, nic straconego! Teraz najmodniejszy będzie model zaprojektowany przez Jasona Wu, z uroczymi sówkami.



Do tego na naszej modowej liście do Mikołaja znalazły się m.in. kultowy kalendarz Moleskine, maskotka Karla Lagerfelda dla Sephora, elektroniczny gadżet roku Ipad2, portfel Wittchen w wężowy deseń, czy designerski długopis ze strusim piórem projektu Maisona Martina Margieli.



Mamy nadzieję, że nasze propozycje, pomogły chociaż odrobinę w wyborze prezentu dla siebie lub znajomych fashionistek!



jm

Reklama