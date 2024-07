Polskie gwiazdy przygotowywały się gruntownie do Halloween. Agnieszka Szulim, jak zwykle starannie, dobrała stylizację. Największą uwagę zwracają jej oczy. Dobrała bowiem szkła kontaktowe - białe z czarnymi krzyżykami. Naprawdę robią piorunujące wrażenie.

???????????????????????? A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on Oct 31, 2015 at 1:22pm PDT

???????????????????????? A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on Oct 31, 2015 at 12:39pm PDT

Edyta Herbuś w ramach Halloween pokazała takie zdjęcie:

Halloween :) #anna #miloscwmiescieogrodow #film #postac #aktorstwo #wypadek #krew A photo posted by Edyta Herbuś (@edytaherbus) on Oct 31, 2015 at 12:57pm PDT

Joanna Krupa z iście hollywoodzkim rozmachem

The darkness comes to life @petamurgatroyd @maksimc #halloween2015 A photo posted by Joanna Krupa (@joannakrupa) on Oct 31, 2015 at 12:59am PDT

Najbardziej oryginalnie w tym towarzystwie prezentuje się Doda, która postawiła na... naturalność. Straszne?