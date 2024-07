1 z 12

Polskie gwiazdy, które są wege

Edyta Górniak, Agnieszka Szulim, Joanna Krupa, Michał Piróg - to tylko niektóre polskie gwiazdy, które są na diecie wegetariańskiej. Gwiazdy rezygnują z mięsa w diecie z różnych powodów. Do jednych przemawiają walory zdrowotne diety wege, do innych - smakowe, a do jeszcze innych troska o los zwierząt. Ciekawe, które z nich już przeczytały wypowiedź, której minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski udzielił w niemieckim "Bildzie".

Poprzedni rząd realizował tam (w mediach) określony lewicowy program. Tak jakby świat według marksistowskiego wzorca musiał automatycznie rozwijać się tylko w jednym kierunku - nowej mieszaniny kultur i ras, świata złożonego z rowerzystów i wegetarian, którzy używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii i walczą ze wszelkimi przejawami religii. To ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami.

Słowa szefa dyplomacji rozgrzały sieć do czerwoności! Zdeklarowana wegeterianka Monika Olejnik już zastanawia się na swoim facebookowym profilu, czy jej dzisiejsza kolacja będzie ostatnią bez mięsa. ;)

Czy to ostatnia kolacja bez mięsa :) ? Posted by Monika Olejnik on 3 stycznia 2016

Co sądzicie o słowach ministra spraw zagranicznych?

