Co łączy Zosię Zborowską, Olę Ciupę, Basię Kurdej-Szatan, Marikę czy Natalię Szroeder? Wspólne przekonania! Wszystkie świętowały Światowy Dzień Wegetarian. Choć był 1 października, to nic nie stoi na przeszkodzie, by świętować go cały miesiąc. Na taki pomysł wpadli właściciele restauracji Hard Rock Cafe w Warszawie. Okazuje się, że miłośnikami bezmięsnego jedzenia jest sporo gwiazd, które wczoraj (13 października) spotkały się na wegetariańskim wieczorze. Z chęcią spróbowały nowego menu Hard Rock Cafe, które zostało poszerzone o posiłki wegetariańskie i wegańskie.

Kto nie mógł się oprzeć i musiał spróbować wegetariańskich przysmaków? Przyszła m.in. Zosia Zborowska, Basia Kurdej Szatan z mężem i Natalia Szroeder. Przyszło też sporo gwiazd z czwartej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wszystkie gwiazdy swój look dostosowały do miejsca... było bardzo rockowo. Zresztą zobaczcie naszą Galerię!

