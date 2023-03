Janusz Chabior i jego młodsza o 18 lat żona Agata Wątróbska wezmą udział w nowym show TVN "Power Couple", którego premiera już dziś, w sobotę, o godzinie 20. w TVN! Jak i gdzie się poznali? Kim jest Agata Wątróbska? Czym się zajmuje? Spieszmy z odpowiedzią na wszystkie pytania. O tej parze może być naprawdę głośno! Janusz Chabior i Agata Wątróbska - jak się poznali? Janusz Chabior i Agata Wątróbska o tym, że są razem, poinformowali fanów w kwietniu 2019 roku, publikując pierwsze wspólne zdjęcie na Instagramie. W zawrotnym tempie ich relacja posuwała się do przodu. W sierpniu 2019 roku zaręczyli się podczas wakacji we Włoszech, a już w czerwcu 2020 roku byli po ślubie! Ceremonia odbyła się w Klasztorze Kamedułów na krakowskich Bielanach. Zdjęciami ze ślubu, utrzymanego w stylu włoskim, pochwalili się na Instagramie: Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Janusz Chabior (@januszchabior) Świadkiem pary był Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju, który zdradził, że to właśnie na jego imprezie Agata i Janusz poznali się! Oni byli dziś szczęśliwi, a ja jako świadek szczęśliwy i totalnie podjarany, bo to z mojej imprezy wyszli jako para. A dziś był nawet moment, że miałem gębę mokrą od łez. - napisał w dniu ślubu Chabiora i Wątróbskiej. Wyświetl ten post na Instagramie. ...