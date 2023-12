W święta Bożego Narodzenia Sandra Kubicka i Baron na swoich kontach na Instagramie przekazali radosną informację - wkrótce zostaną rodzicami, a na świecie pojawi się ich długo wyczekiwany synek. Pod postem pojawiła się masa komentarzy, a wśród nich gratulacje od Julii Wieniawy, byłej partnerki Alka Barona.

Baron i Sandra Kubicka są parą od dwóch lat. Tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia zaręczyli się, a zaraz potem przekazali światu kolejne wspaniałe wieści - niedługo zostaną rodzicami:

Our miracle baby ????????✨ Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki Tobie @alekbaron. Czekamy na Ciebie Synku

Z miejsca pojawiły się gratulacje od gwiazd show-biznesu, m.in. Anny Lewandowskiej, Basi Kurdej-Szatan, Agnieszki Kaczorowskiej, Sylwii Grzeszczak czy Klaudii Halejcio. Wśród masy wpisów pojawił się także komentarz Julii Wieniawy! Była dziewczyna Barona napisała:

Julia Wieniawa i Baron związali się ze sobą na początku 2019 roku, byli razem przez pół roku. Rozstali się w zgodzie i przyjaźni, jednak dwa lata po Julia w jednym z wywiadów nazwała relację z muzykiem "pomyłką". A wszystko dlatego, że media od razu okrzyknęły, że są parą, mimo że dopiero zaczęli się spotykać:

przez to jakoś podświadomie wydaje mi się, byłam trochę, nie wiem, czy zmuszona, ale trochę przez to oboje pomyśleliśmy, że a może w sumie…. i byliśmy razem, ale to była pomyłka, niestety. Bardzo lubię tę osobę, ale to była krótka pomyłka

przyznała Julka w rozmowie z Żurnalistą