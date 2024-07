Już w tę niedzielę (12 czerwca) o godzinie 18 nie licz na to, że włączysz telewizję i spokojnie obejrzysz kolejny odcinek swojego ulubionego serialu albo w ramach weekendowego relaksu obejrzysz kilkanaście reklam pod rząd. Dlaczego? Jeśli twój ukochany/brat/ojciec jeszcze cię nie poinformował, zaczęło się Euro 2016! A we wcześniej wspomnianym terminie odbędzie się mecz Polska vs. Irlandia Północna. Nie interesujesz się piłką nożną? Od dziś zaczniesz. ;) Specjalnie dla was przygotowaliśmy skróconą wersję wszystkich niezbędnych informacji, o których musisz wiedzieć, żeby nikt cię nie zagiął!

1. Po pierwsze, mecz odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18. Mecz Polska - Irlandia Północna będzie można zobaczyć za darmo w TVP. Spotkanie nie będzie zakodowane. Już teraz wiesz, że czeka cię minimum 90 minut patrzenia na zielony ekran, ale być może nie będzie tak źle. Dlaczego? Patrz punkt drugi. ;)

2. Jak prezentuje się polski skład? Szczęsny - Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk - Błaszczykowski, Krychowiak, Mączyński, Kapustka - Milik, Lewandowski. Ostateczne składy drużyn na mecz Polska - Irlandia Północna podane zostaną prawdopodobnie na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania.

Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak. Może jednak warto obejrzeć mecz? ;)

A Wojciech Szczęsny?

Błaszczykowskiego na pewno też już znacie :)

3. Czy mamy szansę wygrać z Irlandią Północną? 60 proc. ankietowanych w najnowszym sondażu Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24 stwierdziło, że wygra Polska. Przeciwnego zdania jest 9 proc. badanych. 24 proc. uważa, że będzie remis. 7 proc. nie ma w tej sprawie zdania - czytamy na Tvn24.pl.

A co na to bukmacherzy? Reprezentacja Polski jest w tym wypadku również wyraźnym faworytem u bukmacherów w starciu z Irlandią Północą. W przypadku wygranej w niedzielnym meczu za każdą postawione 100 złotych można zgarnąć w granicach 60-80 złotych.

4. A czy mamy szanse wygrać całe Euro 2016? Tu już jest nieco mniej optymistycznie... Powołując się na wcześniej przywołany sondaż, faworytem są Niemcy - 34 proc. Francuzów obstawiło 16 proc. badanych. Jak dalej podaje Tvn24.pl, dla 11 proc. najpoważniejszymi kandydatami na mistrzów kontynentu są Polacy. Prawie co trzeci uczestnik sondażu (28 proc.) nie miał w tej kwestii zdania.

5. Kto będzie sędziował podczas meczu? Arbitrem pierwszego meczu biało-czerwonych we Francji będzie Rumun Ovidiu Alin Hategan z Rumunii, który debiutuje na tak dużej imprezie.

6. Co jeśli przegramy mecz i chcemy przejść dalej? Po meczu z Irlandią Północną, czekają nas jeszcze mecze z Niemcami i z Ukrainą. Czy mamy szanse ich pokonać? Z Niemcami (16 czerwca) może być ciężko, ale przypomnijmy, że na Stadionie Narodowym Polska pokonała Niemcy 2:0, więc czemu tym razem miałoby być inaczej? A Ukraina (21 czerwca)? Tutaj może być nieco prościej.

I jak? Będziecie jednak oglądać mecz? ;)

