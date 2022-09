Pogrzeb królowej Elżbiety II. Oto 9 rzeczy, które musicie wiedzieć przed ceremonią 

19 września odbędzie się pogrzeb Elżbiety II. Monarchini spocznie w Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI. Choć plan dotyczący uroczystości pogrzebowych brytyjskiej królowej ustalany był latami, to w ciągu ostatnich dni nastąpiły pewne zmiany. Dotyczą m.in. sposobu dotarcia gości na ceremonię pogrzebową czy sposobu pochówku królowej. Oto 9 rzeczy, które musicie wiedzieć o pogrzebie Elżbiety II.

Pogrzeb królowej Elżbiety II - szczegółowe informacje

Wielka Brytania 8 września pogrążyła się w żałobie po śmierci Elżbiety II. Odejście monarchini uruchomiło Operację London Bridge, czyli plan na wypadek tego tragicznego zdarzenia. Harmonogram obejmował dziesięć dni po śmierci królowej, a zwieńczy go dzień jej pogrzebu. Uroczystość odbędzie się 19 września i będzie miała charakter państwowy, a brytyjska prasa pisze wprost, że będzie to ceremonia, jakiej świat jeszcze nie widział. W całej Wielkiej Brytanii przedsięwzięto wszelkie środki ostrożności, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno Windsorom, jak i zaproszonym przez nich gościom oraz zgromadzonych na trasie konduktu żałobnego fanom rodziny królewskiej. W dniu pogrzebu królowej Elżbiety II zostaną więc zmienione rozkłady jazdy, część komunikacji miejskiej nie będzie funkcjonować. W czasie trwania pogrzebu, na pół godziny wstrzymane zostaną wszystkie starty i lądowania z lotniska Heathrow, by nie zakłócać dwóch minut ciszy hałasem.

Cesarz w autobusie, czyli lista gości na pogrzebie Elżbiety II

W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą przywódcy państw i monarchowie z całego świata. Wśród gości nie zabraknie m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena z żoną Jill, ale również prezydenta Polski, Andrzeja Dudy z żoną Agatą. Osoby przybywające na uroczystość zostały poproszone o skorzystanie z komercyjnych linii lotniczych. Obowiązuje ich również zakaz używania prywatnych helikopterów. W oficjalnym komunikacie pałacu poinformowano, że głowy państw na samą uroczystość, która odbędzie się w Opactwie Westminsterskim, zostaną eskortowane w autobusach. Nieoficjalnie mówi się, że liczba tych osobistości wyniesie około pięciuset osób. Już mówi się, że pogrzeb monarchini będzie jednym z największych wydarzeń dyplomatycznych w historii Wielkiej Brytanii. Dla nich król Karol III, jeszcze w niedzielę wieczór zorganizuje oficjalną kolację w Pałacu Buckingham.

Pogrzeb Elżbiety II – szczegóły

Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II rozpoczną się 19 września o godzinie 11 brytyjskiego czasu. Poprzedzi je krótka procesja, w czasie której trumna z ciałem królowej zostanie przeniesiona z Westminster Hall do Opactwa Westminsterskiego. Pogrzeb królowej Elżbiety II poprzedzą dwie minuty ciszy. Tuż po nich kondukt żałobny opuści Opactwo Westminsterskie, przejdzie wzdłuż The Mall i obok Pałacu Buckingham. Około godziny 13.00 trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona do Windsoru. Podróż potrwa około dwóch godzin. Ostatecznie ceremonia pogrzebowa królowej odbędzie się około godziny 16.00 w Kaplicy świętego Jerzego w Windsorze i to w czasie jej trwania Elżbieta II zostanie pochowana.

HUSSEIN ZAK/SIPA/EAST NEWS

Gdzie zostanie pochowana Elżbieta II?

Zgodnie z tradycją trumna Elżbiety II wykonana jest z drewna angielskiego dębu, a obita została ołowiem, który ma spowolnić proces rozkładu ciała monarchini. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ królowa nie będzie pochowana w ziemi, jej ciało finalnie zostanie umieszczone w kaplicy. Miejscem ostatniego spoczynku Elżbiety II będzie kaplica św. Jerzego na zamku w Windsorze. To tam spoczywa jej ojciec, Jerzy VI oraz matka, Elżbieta Bowes-Lyon oraz siostra, księżniczka Małgorzata. Zgodnie z życzeniem królowej, ciało księcia Filipa zostanie przeniesione z królewskiej krypty, gdzie obecnie się znajdowało i zajmie miejsce u boku trumny Elżbiety II. Według doniesień brytyjskiej prasy, monarchini zostanie pochowana w czarnej sukience z walijską złotą obrączką ślubną oraz parą perłowych kolczyków.

Dalsza część przebiegu ceremonii będzie toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Wówczas około godziny 19.30 rozpoczną się prywatne uroczystości pogrzebowe, w których wezmą udział tylko najbliżsi członkowie rodziny królewskiej. Ich żałoba potrwa do siedmiu dni po pogrzebie królowej.

Zobacz także: Na dzień przed pogrzebem Elżbiety II zhańbiony książę Andrzej wydał oświadczenie!

TEKST: Gabriela Czernecka