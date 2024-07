1 z 8

Zobaczcie, kto będzie polską reprezentantką na wyborach Miss Świata Studentek 2016! Już w połowie listopada finalistka Miss Polski 2015 Aleksandra Adamczyk wylatuje do Korei, aby reprezentować Polskę podczas konkursu, gdzie liczy się nie tylko uroda, ale przede wszystkim intelekt!

Konkurs World Miss University (Miss Świata Studentek) odbywa się od 1986 roku i każdego roku biorą w nim udział studentki z około 60 krajów. W 1993 roku po ten zaszczytny tytuł sięgnęła jedna z najbardziej znanych polskich miss Ewa Wachowicz. Jest do tej pory jedyną Polką z tym tytułem. Czy Ola powtórzy jej sukces?

W tym roku wybory World Miss University odbędą się w dwóch krajach. Kandydatki najpierw lecą do Korei, a potem do Chin. Finał organizatorzy zaplanowali na połowę grudnia w Pekinie. Polskę reprezentować będzie finalistka wyborów Miss Polski 2015 Aleksandra Adamczyk. Kim jest? To 22-letnia absolwentka Finansów i Inwestycji, a aktualnie studentka pierwszego roku Finansów i Rachunkowości we Wrocławiu, uwielbia podróżować i interesuje się modą.

Jestem bardzo podekscytowana podróżą do Korei i Chin. Tak daleko jeszcze nigdy nie byłam. Zrobię wszystko by godnie reprezentować nie tylko urodę Polek, ale również polskie studentki. Drogie koleżanki trzymajcie za mnie kciuki – mówi Ola.

W co ubierze się Aleksandra? Suknia finałowa i strój narodowy przygotowała łódzka projektantka Elżbieta Fedor. Strój narodowy inspirowany jest godłem Polski i symbolizuje skrzydła, które przytulają i ochraniają naszą reprezentantkę. Zrobiony z piór malowanych ręcznie. Pozostałe stroje pochodzą z kolekcji takich firm jak: Makalu, Oxana Pastushka, Jo.Mu, Mira Ceti by Oxana Pastushka, Lorin, Not Wet, Promees Lingerie. Biżuterię na wyjazd zapewniła firma Colin.

Czy Ola odniesie sukces podczas wyborów? Zobaczcie zdjęcia!

