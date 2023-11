8 z 11

Po Księżniczce Popu płynnie możemy przejść do królowej drugiego dnia Festiwalu w Sopocie - Ewy Farnej! Nie mamy słów, żeby opisać jak fantastyczną jest wokalistką - "Echo" i "Wszystko albo nic" w jej wykonaniu to prawdziwa petarda! Ale do głowy nam nie przyszło, że Ewa to również tak doskonała prowadząca! Obok Krzysztofa Ibisza wypadła niemal jak rasowy konferansjer. Dostała więc od niego specjalną nagrodę!

Ale przejdźmy do zakulisowych "smaczków". Ok, każdy ma prawo być zmęczonym, nie zawsze trzeba mieć ochotę na udzielanie wywiadów, pozowanie do zdjęć, na rozdawanie autografów w nieskończoność. Staramy się to rozumieć, nawet jeśli taki jest cel wyjazdu redakcji do Sopotu na Festiwal. Dlatego skupimy się na Ewie, która pomimo:

A) naprawdę ogromnego nawału pracy w Sopocie,

B) baaaardzo późnej godziny,

C) chłodu,

D) zmęczenia itd itp

cierpliwie udzielała wywiadów wszystkim zainteresowanym mediom, a autografy podpisywała do ostatniego fana. Technicy zaczęli już nawet zbierać swoje sprzęty, Opera Leśna opustoszała, to gwiazda wciąż była dostępna dla wszystkich zainteresowanych - i to w doskonałym humorze. Musicie nam uwierzyć, ale kiedy Ewa udzielała wywiadów, ciężko było się powstrzymać od śmiechu! Już niedługo na Party.pl pojawią się nasze materiały z Farną - naprawdę warto na nie czekać.

A do Polsatu i innych telewizji mamy apel: Niech Ewa dostanie swój własny program! :)