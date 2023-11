Reklama

Michał Szpak długo kazał czekać swoim fanom na nowy singiel. Wygląda jednak na to, że było warto! Wokalista pojawił się ostatnio w "Dzień Dobry TVN", gdzie zaprezentował nowy materiał. Piosenka "King Of The Season" zrobiła piorunujące wrażenie nie tylko na prowadzących śniadaniówkę TVN, ale przede wszystkim na fanach gwiazdora.

Facebookowy profil Michała Szpaka zapełnił się komentarzami od zachwyconych fanów.

- Artysta emocji - to określenie pasuje do Ciebie Michał, jak do nikogo innego. Utwór piękny, niezwykle emocjonalny i całkowicie w moim klimacie muzycznym. Jak większość tutaj, nie mogę przestać słuchać - napisała jedna z fanek. - Miałeś rację, to coś zupełnie innego. W takim wydaniu jeszcze Cię nie widzieliśmy, dojrzały Michał w pięknym, bardzo dojrzałym klimatycznym kawałku. Pewnie nie trafi do wszystkich, ale grono "starszych" fanek kupiłeś na pewno!!!

- zachwalała inna.

- Super kawałek. Hipnotyzujący, mroczny troszkę, ale wciągnął mnie na całego. Dla mnie rewelacja. Strzał w dychę

. I apetyt wzrósł na płytę, byle do września - dodała kolejna zauroczona gwiazdorem fanka.

Wy również czekacie na krążek Michała Szpaka?

