10-lecie Sylwii Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak w tym roku świętuje 10-lecie swojej kariery scenicznej. To właśnie wtedy artystka wydała swoją pierwszą solową płytę "Ona i on". Na krążku usłyszeć można było również jej męża, Libera (Marcina Piotrowskiego). Raper wspierał ją od początków jej kariery. Dlatego nie mogło go zabraknąć również podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018, gdzie odbył się jubileuszowy koncert gwiazdy.

Jakie piosenki zaśpiewała Sylwia Grzeszczak i jak prezentowała się na scenie? Tego dowiecie się z naszej galerii!

