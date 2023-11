1 z 5

Czy Polska miała szansę przejść do finału Eurowizji 2018? Według bukmacherów - tak, według fanów konkursu - niezaprzeczalnie. Co więc zawiodło? O komentarze poprosiliśmy ekspertów:

- Elżbietę Zapendowską - specjalistkę od emisji głosu, krytyk muzyczną, jurorkę programów muzycznych m.in. "Idol", "Must be the music"

- Kasię Moś - reprezentantkę Polski na Eurowizji 2017, która bez problemu awansowała do finału Eurowizji dzięki piosence "Flashlight", jurorkę podczas tegorocznych polskich preselekcji do Eurowizji 2018

- Marylę Rodowicz - królową polskiej sceny muzycznej, również jurorkę podczas krajowych eliminacji do Eurowizji 2018

Co panie sądzą o występie Polski na Eurowizji? Czy rzeczywiście nie udało nam się wejść do finału, bo wokalista, Lukas Meijer, mocno fałszował? Sprawdźcie!

Uwaga, słowa pani Eli Zapendowskiej mogą zaboleć!

