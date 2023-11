1 z 4

Michał Szpak

Michał Szpak jest jedną z wielu gwiazd, które przybyły do Sopotu, aby wziąć udział w Polsat SuperHit Festiwal 2018. Artysta pojawił się na scenie już pierwszego dnia imprezy. Michał Szpak zaśpiewał swój największy przebój "Color Of Your Life", z którym reprezentował nasz kraj na konkursie Eurowizji w 2016 roku.

Michał Szpak słynie z oryginalnego stylu. Jego kreacje zawsze robią piorunujące wrażenie. Jednak tym razem całość psuł mały szczegół. O co chodzi? Sprawdźcie naszą galerię!

