Znów to zrobiła! Ewa Farna w Sopocie na SuperHit Festiwal 2018 zaprezentowała się w trzech stylizacjach - pierwsza - czyli czerwony garnitur od Violi Piekut zrobił na wszystkich niesamowite wrażenie. Druga stylizacja - krótka sukienka i fioletowo-żółta bluza - również! Ale to trzecia stylizacja - różowa sukienka do ziemi z obłędnym dekoltem - to był dopiero sztos!

