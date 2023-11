1 z 5

Doda na Polsat SuperHit Festiwal 2018

Doda to jedna z wielu gwiazd, które przybyły do Opery Leśnej, aby zaprezentować przed fanami swoje największe przeboje. Piosenkarka pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2018 wyglądała zjawiskowo! Widać, że małżeństwo z Emilem Stępniem jej służy. Rabczewska na każdym kroku przypomina o tym, że jest szczęśliwą mężatką. Tym razem zrobiła to przy pomocy pokaźnych rozmiarów naszyjnika z napisem "Just Married" (pol. świeżo po ślubie).

Jednak naszą uwagę zwróciły zmiany, jakie zaszły w jej sylwetce. O co chodzi? Sprawdźcie w naszej galerii!

