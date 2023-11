Dają średnio 26 koncertów w miesiącu. W domu prawie nie bywają. Jak zatem radzą sobie z synkiem Kordianem? Kto podlewa im kwiatki w domu? Czy lubią takie życie w hotelach i na walizkach?

Kajra i Sławomir Zapała twierdzą, że jak już są w domu, to wskakują w dresy i starają się trochę posprzątać oraz jak najwięcej czasu poświęcić synkowi. Cieszą się prostymi rzeczami: spacerem, jazdą na rowerze, wspólnie ugotowanym obiadem. Ale kto podlewa im kwiaty, kiedy są w trasie? Kajra twierdzi, że mają w domu tylko jeden kwiat doniczkowy, któremu nadali imię Florencjan.

"Zamieszkał z nami kilka lat temu, kiedy Sławomir przyniósł go do domu po pewnym sylwestrze. Ale to jest bambus, kwiat niewymagający specjalnej pielęgnacji. Przetrwa wszystko", mówi Kajra.

W wywiadzie dla "Flesza" Sławomir i Kajra opowiedzieli nam też o swoim synku. Zdradzili między innymi, że wożą dla niego w samochodzie, którym jeżdżą na koncerty, specjalne łóżeczko.

"Jeśli wyjeżdżamy na dwa, trzy dni, wtedy zostawiamy go w domu. Opiekunką jest nasza kuzynka, więc mamy do niej stuprocentowe zaufanie. Czasem przyjeżdżają dziadkowie, aby wnuczka trochę porozpieszczać. Jeśli jednak jedziemy w dłuższe trasy, to wtedy zawsze zabieramy go ze sobą", mówi Kajra.

Zapytaliśmy ich też jaki jest ich synek.

"Bardzo umuzykalniony. Zabieramy go czasem na nasze koncerty, jeśli jest tam miejsce, w którym nie jest dla niego za głośno. Gdy nasz synek słyszy, że ludzie skandują: „Sławomir!”, to ogromnie się cieszy. Przy okazji chciałam zaapelować do rodziców małych dzieci, by zabierali je na koncerty tylko ze specjalnymi słuchawkami tłumiącymi dźwięki, żeby nie uszkodzić swoim pociechom słuchu!", powiedziała Kajra.

