Lato tuż, tuż, a to dla artystów to dobry moment na wylansowanie wakacyjnego przeboju. Co roku w letnim okresie towarzyszą nam piosenki, które na długie lata kojarzą nam się tylko z jednym - błogim lenistwem. Receptę na sukces świetnie znają dwie latynoskie diwy: Shakira i Jennifer Lopez, które od lat nie mają sobie równych w tej dziedzinie. Również w zeszłym roku panie pokazały na co je stać. Shakira najpierw uderzyła mocnym "Rabiosa", a J.Lo wróciła na rynek i w ciągu dwóch miesięcy wylansowała aż dwa wakacyjne przeboje: "I'm Into You" i "On the Floor" nagrany z PitBullem. W tym roku również panie postanowiły ponownie powalczyć na listach przebojów.

Do stacji radiowych trafiły właśnie dwa nowe single: "Addicted To You" Shakiry i "Dance Again" Jennifer Lopez. W teledyskach do obu piosenek seksowne gwiazdy chwalą się swoim nienagannymi ciałami. Ubrane w kuse kostiumy, zmysłowo epatujące piersiami i trzęsące pośladkami, które tylko pobudzają wyobraźnię są idealną kartą przetargową dla niejednego entuzjasty kobiecego piękna.

Która z gwiazd ma większe szanse zawładnąć letnimi listami przebojów? Posłuchajcie i zobaczcie klipy do dwóch świeżutkich letnich singli. Jest szał?

Shakira - "Addicted To You":

Jennifer Lopez - "Dance Again":

