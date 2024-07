To się nazywa sukces. Młoda wokalistka, Iza Lach nagrała duet ze światową gwiazdą, Snoop Doogiem! Piosenka powstała bez żadnego szumu medialnego. Iza nie skomentowała i nie ujawniła żadnych okoliczności powstania piosenki z amerykańskim raperem. Po prostu wkleiła link do mp3 na swojego Facebooka i zaprosiła do odsłuchania.

Wczoraj Snoog Doog wrzucił na swój profil na popularny w Stanach portal z muzyką Souncloud kawałek o tytule "Setitoffiza". Od razu stał się on hitem internetu. Nic dziwnego, w końcu Iza to bardzo utalentowana wokalistka i kompozytorka (wydała już dwie płyty!), którą wytwórnia płytowa odkryła za pośrednictwem serwisu MySpace. Szczęściara!

Tymczasem zachęcamy do odsłuchania piosenki Izy Lach i Snoop Dooga. Naszym skromnym zdaniem zapowiada się spora rewolucja w karierze ambitnej piosenkarki: