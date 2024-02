Nie da się ukryć, że na ten moment czekali wszyscy fani miłosnego formatu "Hotel Paradise". W końcu co sezon pojawia się pytanie, kto zaśpiewa piosenkę do czołówki show. Teraz wszystko stało się jasne. Jak się okazuje, ten duet rozgrzał fanów do czerwoności! O kogo chodzi? Sami zobaczcie!

"Hotel Paradise": To oni zaśpiewają piosenkę

Miłosne show TVN-u niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Miniona edycja została uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych - wszystko za sprawą barwnych uczestników oraz niespodziewanych zwrotów akcji. To właśnie dlatego produkcja nie zwlekała ze startem castingów do kolejnej odsłony show. Ostatnio nawet poznaliśmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 8". Wówczas fani ruszyli z licznymi komentarzami. Nie inaczej było tym razem!

Teraz z kolei produkcja odsłoniła kolejne karty, zdradzając, kto zaśpiewa piosenkę do ósmej edycji "Hotelu Paradise", Śmiało można stwierdzić, że informacja okazała się wielkim zaskoczeniem, ponieważ tym razem jest to duet! O ile obecność Marvina, który na dobre związał się z muzyką, nie zadziwia tak bardzo, tak jego towarzyszka może być dużym zaskoczeniem. Okazuje się, że tą jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek show... Łucja!

Pod piosenką o tytule "Rajski lot" od razu posypały się liczne komentarze fanów:

Wow, sztosik i dwoje najlepszych uczestników!

Super nuta, najlepsza ze wszystkich. Brawo dla was

Najlepsza ze wszystkich edycji

A Wam jak się podoba?

