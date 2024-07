Siódma edycja Must Be The Music dobiega końca. Program okazał się bezkonkurencyjny wśród muzycznych talent show i praktycznie co tydzień wygrywał w rankingach oglądalności. Wiele emocji wzbudzała obecność w jury Kory, której udział długo stał pod znakiem zapytania. Gwiazda nie zawiodła i regularnie karmiła telewidzów swoimi wyjątkowo celnymi ripostami i spostrzeżeniami. Przypomnijmy: Bezlitosna Kora w drugim półfinale "Must Be The Music". Dostało się nawet... Rihannie

Reklama

Dziś wieczorem odbył się czwarty i jednocześnie ostatni półfinał programu. Z tej okazji producenci przygotowali ogromną niespodziankę - na scenie wystąpiła Aneta Sablik, zwyciężczyni niemieckiego Idola, która od kilku tygodni jest na ustach wszystkich. Wokalistka wykonała swój przeboj "The One", a tuż po jej występie ogłoszono ostatnich dwóch wykonawców, którzy wystąpią w finale - Kasia Świątczak oraz Dharni i K-Leah.

Zobacz: Polskie programy nie dały szansy Sablik. Dziś biją się o nią wszyscy

Poniżej lista uczestników, których zobaczymy za tydzień w finale - warto dodać, że internauci mają jeszcze możliwość przyznania tzw. dzikiej karty.

LISTA FINALISTÓW MUST BE THE MUSIC 7:

Zobacz także

Piękni i Młodzi

Sachiel

PeterBeth

Janusz Strzelecki

The Sixpounder

Kraków Street Band

Kasia Świątczak

Dharni i K-Leah

Reklama

Galeria zdjęć z finału szóstej edycji Must Be The Music: