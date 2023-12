Ostatnio Michał Wiśniewscy i jego bliscy, po aferze związanej z wyrokiem, w końcu mogli złapać odrobinę wytchnienia. Wyjechali w tym celu daleko za ocean, co żona muzyka chętnie relacjonowała w sieci. Niestety, po powrocie czekała ją niemiła "niespodzianka".

Pola Wiśniewska przekazała ponurą wiadomość

Po tym, jak pod koniec października zapadł nieprawomocny wyrok ws. Michała Wiśniewskiego, w mediach wybuchła niemała afera. Muzyk zapowiedział, że zamierza odwołać się od wyroku i dociekać swojej niewinności, ale i tak mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym.

Michał Wiśniewski z żoną Instagram@wisniewska_pola

Żeby nabrać trochę wiatru w żagle i odpocząć od kontrowersji, lider Ich Troje zabrał żonę i dwóch najmłodszych synków i wyleciał w malownicze miejsce na wakacje. Spokój jednak zakłócił powracający koszmar. Wiśniewski pokazał bowiem zatrważające wiadomości i z trudem poinformował o powrocie stalkerki.

Wyglądało jednak na to, że reszta wypoczynku na Bahamach przebiegła im bezproblemowo. We wtorek nawet Pola Wiśniewska poinformowała swoich fanów, że udało im się już wrócić do domu. Zaledwie chwilę później podzieliła się kolejną wiadomością, tym razem o wiele mniej przyjemną.

Zapalenie oskrzeli - przekazała krótko.

Do krótkiego wpisu Pola dołączyła swoje zdjęcie, na którym widać ją wyraźnie zmęczoną. Warto też wspomnieć, że zaledwie kilka tygodni temu informowała, że zakończyła się jej długa walka z chorobami u dzieci, przez które nocami wręcz nie spała. Udało jej się choć trochę odpocząć i znów musi stawić czoła chorobie, tym razem u siebie samej.

Pola Wiśniewska przekazała wiadomość Instagram@wisniewska_pola