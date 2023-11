Pola Wiśniewska znów zamieściła w sieci niepokojący wpis. Ostatnio informowała o ciągłych chorobach dzieci, a teraz pokazała małego Falco i nawiązała do trudnych chwil. Co się dzieje?

Pola Wiśniewska przekazała wiadomość ws. synka

Ostatnio Wiśniewscy nie mieli łatwo, o czym informowała na bieżąco żona muzyka. Jak wyznała, od kilku tygodni dzieci chorują jedno za drugim, przez co ona praktycznie nie śpi. Nawet kilka dni temu Pola publikowała na InstaStory zdjęcie dziecięcego termometru, który wskazywał prawie 40 stopni gorączki.

Michał Wiśniewski z synkiem Instagram@wisniewska_pola

Teraz z kolei ukochana Michała Wiśniewskiego zamieściła zdjęcie małego Falco i podpisała je w tajemniczy i jednocześnie dość niepokojący sposób.

Przez chwilę nie było nam do śmiechu, ale w końcu jest dobrze, więc chwilo trwaj

Internauci nie zawiedli i w komentarzach zaczęli życzyć chłopcu dużo zdrowia. Co dokładnie mu dolegało? Tego nie wiadomo, ale w tym miejscu warto wspomnieć, że we wrześniu Pola Wiśniewska musiała jechać z dzieckiem do szpitala i spędziła z nim kilka godzin na SOR-ze. Nie zdradziła wówczas, która z pociech wymagała opieki medycznej, ale w rozmowie z Pudelkiem wyjaśniła:

Pojechaliśmy z podejrzeniem zapalania wyrostka u syna. Byliśmy razem z najmłodszymi dziećmi, więc te ponad cztery godziny czekania na badanie były ciężkie, ale wszyscy byli bardzo dzielni. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i mogliśmy po tych kilku godzinach wrócić do domu