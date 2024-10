Amerykański tabloid zdecydował się opublikować zdjęcie zwłok Liama Payne'a. To spotkało się z ogromnym oburzeniem nie tylko fanów muzyka, ale również innych gwiazd. Internauci podkreślają, że okoliczności śmierci 31-letniego byłego członka One Direction i tak budzą ogromne kontrowersje, dlatego afera z publikacją tego zdjęcia nie była już potrzebna. Co więcej, niemal wszyscy podkreślają fakt, że Liam Payne osierocił siedmioletniego syna i chłopiec w przyszłości również może natknąć się na to zdjęcie, co byłoby dla niego traumatycznym doświadczeniem.

W sieci pojawiły się zdjęcia ciała Liama Payne'a. Internauci są oburzeni

Liam Payne zginął tragicznie 16 października podczas pobytu w jednym z ekskluzywnych hoteli w Buenos Aires. Były muzyk One Direction wypadł z balkonu na trzecim piętrze i upadł na betonową posadzkę. 31-latek zginął na miejscu, a obsługa hotelowa błyskawicznie poinformował służy ratunkowe jeszcze przed tym zdarzeniem, kiedy zdali sobie sprawę, że w pokoju muzyka dzieje się coś niepokojącego. Wcześniej muzyk miał spore problemy osobiste i głośno było o jego problemach z uzależnieniem, a ostatnio była narzeczona Payne'a oskarżyła go o nękanie, co miał znosić wyjątkowo ciężko. Fani na całym świecie są poruszeni jego nagłą i niespodziewaną śmiercią, a pod hotelem w stolicy Argentyny pojawiło się morze świec i kwiatów.

Okazuje się, że śmierć Liama Payne'a nie obyła się bez kontrowersji. Popularny amerykański serwis TMZ zdecydował się opublikować zdjęcie ciała muzyka. Co prawda już go usunięto, ale Daily Mail podkreśla, że TMZ zdobyło zdjęcie przedstawiające ciało Liama ​​na drewnianym tarasie w hotelu, w pobliżu którego znajdowały się stoły i krzesła.

Jesteście obrzydliwi napisała na Twitterze piosenkarka Alessia Cara.

Ostatecznie serwis TMZ pod presją internautów i gwiazd, które bardzo krytycznie oceniły tę publikację postanowił usunąć zdjęcie ciała Liama Payne'a. Jak wiadomo, w internecie nic nie ginie i ta fotografia już krąży w mediach społecznościowych.

Internauci, którzy zetknęli się ze zdjęciem ciała Liama Payne'a nie mogą o tym zapomnieć i są zszokowani, że ktoś mógł wpaść na pomysł, aby opublikować je w sieci, szczególnie po tym jak tragiczne są okoliczności śmierci 31-letniego muzyka.

Właśnie zobaczyłem jego ciało. To krąży w sieci i ludzie to publikują.

To jest okropne. Miej trochę, *****, szacunku.

Liam Payne ma 7-letniego syna, który prawdopodobnie w pewnym momencie natknie się na to. To straszne.

Kiedyś zobaczy to jego 7-letni syn

Sprawa śmierci Liama Payne'a budzi ogromne emocje i nie chodzi tylko o zdjęcie ciała artysty, ale w mediach społecznościowych pojawiają się już teorie spiskowe na ten temat. Być może tego typu spekulacje zakończy oświadczenie policji.