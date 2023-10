Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż w sierpniu świętowali 11. rocznicę ślubu, a parą są już ponad 20 lat. Prezenterka nigdy nie ukrywała, że poznali się, kiedy była jeszcze nastolatką i miała... 15 lat, a Piotr 26. Ich relacja początkowo była oparta na przyjaźni, ale dwa lata później przyszła pora na związek, który trwa do dziś. A jak Paulina Sykut poznała męża?

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz wróciła wspomnieniami do dnia, kiedy poznała swojego męża Piotra Jeżynę i nie ukrywa, że to było wyjątkowe spotkanie.

Gwiazda Polsatu dodaje, że choć ich relacja nie zaczęła się od razu po pierwszym spotkaniu, ale wie, że została trafiona strzałą Amora.

To nie było tak od razu, jeszcze dwa lata minęły zanim zostaliśmy parą, bo ja dojrzałam do tego, on też. To nie było od razu takie oczywiste. (...) To było takie uderzenie, największe w życiu, starzała Amora! - dodała Paulina Sykut.