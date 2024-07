Jakiś czas temu Joanna Przetakiewicz postawiła sobie bardzo ambitny cel. Dyrektor kreatywna domu mody La Mania postanowiła, że nauczy Polki luksusu i wprowadzi do ich szaf styl znany ze światowych wybiegów mody. Od kilku lat konsekwentnie realizuje swój cel, sama również daje odpowiedni przykład. Przypomnijmy: Przetakiewicz jak Kardashianka. Zaprojektowała kartkę świąteczną ze sobą

Reklama

Przetakiewicz dużą wagę przykłada do pokazów La Manii, które od dłuższego czasu są prawdziwym wydarzeniem w świecie polskiej mody. Zawsze starannie przygotowane, z oprawą godną zagranicznych projektantów, na których pokazach zresztą Joanna regularnie gości. Zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje takie jednorazowe przedsięwzięcie? W najnowszym wywiadzie gwiazda operuje dokładnymi sumami i musimy przyznać, że przerosło to nasze najśmielsze prognozy. Przetakiewicz dodaje jednak, że to i tak niewiele w porównaniu z Zachodem.



Cena pokazu w Polsce to zazwyczaj koszt od 100 tys. do 600 tys. zł, natomiast za granicą to około 200 tys. euro, a nawet do 10 mln euro (każdy pokaz Chanel). Pieniądze są więc niezbędne, ale i tak nic nie znaczą bez udanej kolekcji. Finalnie kluczowa jest sprzedaż – czyli odbiór rynku. Pokaz to inwestycja, która docelowo musi się zwrócić. Inaczej trudno myśleć o długoterminowym rozwoju - wyznaje w rozmowie z "Gazetą Finansową".

600 tysięcy złotych? Przy takiej kwocie nawet pokazy Macieja Zienia, uznawane dotąd za najdroższe, wydają się być zorganizowane "po kosztach".

Zobacz: Zień zapłacił za organizację pokazu w kościele ponad 100 tysięcy złotych

Zobacz także

Reklama

Plejada gwiazd na pokazie kolekcji La Manii: