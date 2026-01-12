Na czerwonym dywanie w Beverly Hills pojawiła się absolutna czołówka światowego show-biznesu. Jennifer Lopez, Emma Stone, Selena Gomez, Miley Cyrus, Julia Roberts, Amal Clooney, Ariana Grande, Pamela Anderson – to tylko niektóre z nazwisk, które przyciągały spojrzenia fotoreporterów. Wśród par błysnęli Nick Jonas z Priyanką Choprą, a także George Clooney z żoną Amal. Stylizacje były odważne, eleganckie i pełne kontrastów – od klasyki po awangardę. Z pewnością był to jeden z najbardziej błyskotliwych wieczorów tego sezonu.

Plejada gwiazd na Złotych Globach 2026

W niedzielny wieczów, 11 stycznia 2026 roku, odbyła się 83. ceremonia rozdania Złotych Globów. Rozdanie prestiżowych nagród w Beverly Hills to nie tylko wielkie święto kina, i jeden z ostatnich przystanków przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, ale i prawdziwa rewia mody. Gwiazdy na czerwonym dywanie prezentują się w spektakularnych stylizacjach, niejako walcząc o miano najlepiej ubranej persony wieczoru.

Tegoroczna edycja imprezy przyciągnęła największe hollywoodzkie gwiazdy. W tym roku czerwony dywan bezapelacyjnie podbiła Jennifer Lopez, która zaprezentowała się w ultra kobiecej, brzoskwiniowej sukni typu syrenka projektu Jean-Louis Scherrer z tiulowym dołem i brązowymi aplikacjami. Na czerwonym dywanie głośno było też o George'u Clooney'u i jego żonie Amal, którzy niedawno zostali Francuzami. Na 83. ceremonii rozdania Złotych Globów Amal Clooney postawiła na spektakularną czerwoną kreację z drapowaniem i dekoltem w kształcie serca, podczas gdy jej mąż skusił się na klasyczny czarny garnitur.

Na podobny czarny garnitur postawił również Benny Blanco, producent muzyczny i mąż Seleny Gomez. W przeciwieństwie do George'a Clooney'a artysta zrezygnował jednak z koszuli na rzecz odsłonięcia torsu i podkreślenia go srebrną biżuterią. Biżuteryjny motyw pojawił się także na jego mokasynach. Na czerń postawiła także Selena Gomed. Czarna dopasowana kreacja od Chanel z kontrastową, pierzastą górą, genialnie podkreśliła wysmukloną sylwetkę wokalistki.

Jennifer Lopez na Złotych Globach 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/AP

Jennifer Lawrence w najodważniejszej kreacji Złotych Globów 2026

Podczas gdy tego wieczoru większość gwiazd zrezygnowała z transparentnych tkanin, Jennifer Lawrence pojawiła się na ceremonii rozdania Złotych Globów 2026 w przezroczystej naked dress od Givenchy. Kreacja była ryzykowna i przyciągała wzrok. Delikatna siateczka z wyszywanymi kwiatami odsłaniała ciało aktorki, sprawiając wrażenie niemal całkowitej transparentności.

Tego wieczoru Jennifer Lawrence była nominowana za rolę w filmie "Zgiń, kochanie" i mimo że nie zdobyła statuetki, to z pewnością była jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru.

Jennifer Lawrence na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Ariana Grande i Jenna Ortega w mrocznych kreacjach na Złotych Globach 2026

Po spektakularnej metamorfozie na rzecz "Wicked", Ariana Grande powoli powraca do "dawnej siebie". Artystka, która niedawno zrezygnowała z platynowego blondu na rzecz naturalnego brązu, podczas oficjalnych gal powoli rezygnuje z tiulowych, różowych kreacji, charakterystycznych dla filmowej Glindy z "Wicked", stawiając na mocne, wyraziste kreacje. Podczas Złotych Globów 2026 Ariana Grande postawiła na spektakularną czarną suknię z grubego materiału z obszernym dołem i asymetrycznym dekoltem.

Ariana Grande na Złotych Globach 2026, Fot. David Fisher/Shutterstock

Tego wieczoru, na równie mocny look, rodem z produkcji Tima Burtona, postawiła także gwiazda Netflixowego hitu "Wednesday", Jenna Ortega. Aktorka, nominowana za rolę w serialu "Wednesday", zaprezentowała się w projekcie Dilary Fındıkoğlu. Stylizacja składała się z czarnego cekinowego topu z długimi frędzlami i wycięciami po bokach oraz dopasowanej spódnicy maxi. Dopełnieniem były wysokie szpilki Christian Louboutin. Aktorka po raz kolejny postawiła na gotycki klimat, który doskonale oddaje styl jej serialowej bohaterki.

Jenna Ortega na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Najlepsze kreacje Złotych Globów 2026

Czerwony dywan Złotych Globów od lat przyciąga uwagę nie tylko fanów kina, ale też mody. Nie inaczej było podczas 83. ceremonii rozdania nagród w niedzielny wieczór, 11 stycznia 2026 roku. Ogromne zainteresowanie fotoreporterów przykuła m.in. Pamela Anderson, która tego wieczoru postawiła na prosty biały total look w stylu old money z białą koszulą i maxi spódnicą w roli głównej.

Pamela Anderson na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Głośno było także o modowym wyborze Miley Cyrus, która po raz trzeci otarła się o zwycięstwo Złotych Globów. Podczas uroczystości w Los Angeles artystka zdecydowała się na czarną, cekinową kreację od Saint Laurent z efektowym tiulowym akcentem przy dekolcie.

Miley Cyrus na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Na równie spektakularną kreację, lecz w jasnym kolorze z kwiatowymi motywami skusiła się Mila Kunis, która u boku Ashtona Kutchera powróciła na czerwony dywan po niemal czteroletniej przerwie. Ostatni raz publicznie pokazali się w 2022 roku. Para pojawiła się mimo kontrowersji związanych z listami poparcia dla skazanego Danny’ego Mastersona. Ich stylizacje, klasyczne, utrzymane w czerni i bieli, przyciągnęły uwagę, a obecność na gali potwierdziła ich powrót na salony.

Mila Kunis i Ashton Kutcher na Złotych Globach 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/AP

Wśród par błysnęli Nick Jonas ze starszą o dekadę żoną, Priyanką Choprą. Para od lat tworzy jeden z bardziej zgranych duetów w Hollywood. Podczas gdy wokalista zdecydował się na białą koszulę i czarną muszkę oraz klasyczny czarny smoking, aktorka postawiła na długą suknię w głębokim grafitowym odcieniu z satynowym gorsetem i warstwowym dołem z matowym wykończeniem.

Kto wygrał Złote Globy 2026?

Najlepszy film dramatyczny: Hamnet

Najlepszy film komediowy/musical: One Battle After Another

Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Najlepsza aktorka (dramat): Jessie Buckley (Hamnet)

Najlepszy aktor (komedia): Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Najlepsza aktorka (komedia): Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Najlepszy film animowany: KPop Demon Hunters

Najlepszy film nieanglojęzyczny: The Secret Agent

Najlepsza piosenka: „Golden” – KPop Demon Hunters

Osiągnięcie box office: Sinners

Telewizja:

Najlepszy serial dramatyczny: The Pitt

Najlepszy serial komediowy: The Studio

Najlepszy miniserial: Adolescence

Najlepsza aktorka (dramat): Rhea Seehorn (Pluribus)

Najlepszy aktor (dramat): Noah Wyle (The Pitt)

Najlepsza aktorka (komedia): Jean Smart (Hacks)

Najlepszy aktor (komedia): Seth Rogen (The Studio)

Najlepsza aktorka (miniserial): Michelle Williams (Dying for Sex)

Najlepszy aktor (miniserial): Stephen Graham (Adolescence)

Najlepszy podcast: Good Hang with Amy Poehler

Zobacz także:

Amal Clooney i George Clooney na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Selena Gomez i Benny Blanco na Złotych Globach 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Nick Jonas i Priyanka Chopra na Złotych Globach 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/AP

Jackie Sandler i Adam Sandler na Złotych Globach 2026, Fot. OConnor-Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM