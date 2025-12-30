George Clooney Francja: decyzja, która zmieniła życie jego rodziny

George Clooney, jego żona Amal oraz ich dzieci - bliźnięta Alexander i Ella - od 26 grudnia 2025 roku są oficjalnie obywatelami Francji. Informację tę potwierdza dekret opublikowany w dzienniku rządowym Francji. Jak ujawniła agencja AFP, znana rodzina hollywoodzka od dłuższego czasu starała się o obywatelstwo. Decyzja nie była przypadkowa - powodem było zapewnienie dzieciom spokojnego i prywatnego życia, wolnego od nachalnych paparazzi.

George Clooney i jego bliscy przyjęli obywatelstwo francuskie

Rodzina Clooneyów od 2021 roku jest właścicielem imponującej, 172-hektarowej posiadłości w Brignoles na południu Francji. Na terenie ich majątku znajduje się trzypiętrowy wiejski dom, basen, kort tenisowy, małe jezioro, winnica, gaj oliwny oraz las. To właśnie w tym miejscu, jak wyznał George Clooney w rozmowie z radiem RTL, jego dzieci bawią się doskonale, tak jak on sam w młodości w Kentucky. To miejsce daje im poczucie normalności i spokoju.

W rozmowie z radiem RTL George Clooney wskazał jednoznacznie: to francuskie prawo o ochronie prywatności skłoniło jego rodzinę do ubiegania się o obywatelstwo. Dodał również, że chciał znaleźć miejsce, w którym jego dzieci będą mogły mieć normalne dzieciństwo. Dla Clooneyów prywatność okazała się wartością nadrzędną.

Tutaj nie robią zdjęć naszym dzieciom. Nie ma paparazzi czających się przy wyjściu ze szkoły. To dla nas bardzo ważne. Chciałem znaleźć miejsce, w którym nasze dzieci miałyby szansę na normalne życie wyjaśnił.

George Clooney zakochał się w Europie

George Clooney nie ukrywa swojej sympatii do francuskiej kultury i języka. Przyznał, że od ponad 400 dni uczy się francuskiego, ale mimo starań nadal nie czuje się w nim biegły. „Po 400 dniach nauki nadal jestem w nim kiepski”, powiedział z humorem. Mimo to jego determinacja świadczy o silnym związku z nową ojczyzną.

Nowe obywatelstwo to kolejny etap europejskiej przygody rodziny Clooneyów. George i Amal posiadają już inne nieruchomości na Starym Kontynencie - historyczny dwór w Anglii oraz rezydencję nad jeziorem Como we Włoszech. Jednak to właśnie Francja stała się miejscem, w którym spędzają najwięcej czasu. Decyzja o obywatelstwie francuskim pokazuje, jak bardzo aktorzy cenią sobie życie w europejskiej prowincji.

