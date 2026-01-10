Gala Mistrzów Sportu. Plejada gwiazd zameldowała się na czerwonym dywanie
Podczas Gali Mistrzów Sportu 2025 w Warszawie błyszczały gwiazdy sportu i celebryci. Prawdziwą sensacją wieczoru okazała się 18-letnia Anastazja Kuś, która olśniła wszystkich swoją kreacją. Na gali pojawiła się z mamą, a jej stylizacja skradła całe show. Ale spójrzcie też na Julię Szeremetę - wyglądała jak gwiazda Hollywood! Nie sposób również oderwać wzroku od Anny Lewandowskiej oraz Małgorzaty Rozenek.
Gala Mistrzów Sportu, organizowana w ramach plebiscytu "Przeglądu Sportowego", przyciągnęła do Warszawy najjaśniejsze gwiazdy polskiego sportu oraz znanych celebrytów. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w polskim kalendarzu sportowym było nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych zawodników, ale również platformą do zaprezentowania niezwykłych stylizacji na czerwonym dywanie.
Wielu sportowców i gości zaprezentowało się w zupełnie nowym świetle, porzucając sportowe outfity na rzecz eleganckich garniturów i sukni wieczorowych. Czerwony dywan Gali Mistrzów Sportu stał się miejscem, gdzie elegancja i styl spotkały się z pasją i sukcesami sportowymi.
Gala Mistrzów Sportu: Anastazja Kuś olśniewa kreacją i kradnie uwagę wszystkich
Wśród wielu znanych osobistości, to 18-letnia lekkoatletka Anastazja Kuś bezsprzecznie przyciągnęła największą uwagę. Młoda sportsmenka pojawiła się na gali w towarzystwie mamy Alicji, a ich obecność nie przeszła niezauważona. Anastazja miała na sobie czarną suknię z białą górą, która wyróżniała się elegancją i klasą. Stylizacja była nie tylko modna, ale także doskonale podkreślała jej młodzieńczą urodę i sportową sylwetkę.
Zdjęcia Anastazji Kuś z gali natychmiast obiegły media, a internauci nie kryli zachwytu. Komentarze pełne były podziwu dla doboru kreacji i ogólnej prezencji młodej lekkoatletki. Z pewnością dla wielu była to najjaśniejsza gwiazda wieczoru.
Gala Mistrzów Sportu: Stylizacje gwiazd - kto zachwycił, a kto zaskoczył?
Oprócz Anastazji Kuś, na czerwonym dywanie pojawiło się wiele innych postaci znanych z aren sportowych. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w boksie Julia Szeremeta zdecydowała się na odważną kreację z prześwitami, która również przykuła uwagę fotografów. Jej stylizacja była nowoczesna i śmiała.
Na gali pojawiły się także inne znane postacie, w tym Aleksandra Mirosław, Anna Puławska oraz chodziarz Robert Korzeniowski. Każdy z nich postawił na stylizacje dostosowane do rangi wydarzenia - panie w efektownych sukniach, panowie w klasycznych garniturach i smokingach.
Uwagę fotoreporterów zwróciły także Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które zapozowaly razem na ściance. Nie sposób również nie wspomnieć o zjawiskowej Annie Lewandowskiej, która pojawiła się w kreacji niczym księżniczka! Małgorzata Rozenek z kolei przykuła wzrok brązową kreacją.
Eleganckie stylizacje sportowców podkreśliły wyjątkowy charakter wydarzenia. Plebiscyt Przeglądu Sportowego 2025 to nie tylko podsumowanie sukcesów minionego roku, ale też okazja do zaprezentowania się z innej, bardziej glamour strony.
