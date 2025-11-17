Choć na galę Oscarów musimy jeszcze poczekać, to w minioną niedzielę, 16 listopada, w Los Angeles odbyła się wystawna gala z udziałem najgorętszych nazwisk Hollywood, podczas której wręczono honorowe Oscary za wybitne osiągnięcia w branży filmowej. Kto zachwycił na czerwonym dywanie, a kto zaliczył wpadkę? Mamy dużo zdjęć.

Ariana Grande wraca po dramatycznym ataku. Wielki powrót na czerwony dywan

Podczas 16. gali Governors Awards, która odbyła się 16 listopada 2025 roku w The Ray Dolby Ballroom w Los Angeles, oczy całego świata zwrócone były na Arianę Grande. Po raz pierwszy od szokującego incydentu w Singapurze, kiedy to 32-letnia artystka została zaatakowana przez fana podczas premiery filmu "Wicked: For Good", pojawiła się publicznie na czerwonym dywanie.

Atak w Singapurze, odbił się szerokim echem w mediach i wywołał poruszenie wśród fanów. Ariana przez długi czas unikała wydarzeń publicznych. Jej wystąpienie na Governors Awards 2025 było więc nie tylko powrotem artystki na salony, ale także symbolicznym zwycięstwem nad traumą.

Kreacja Dior Ariany Grande zachwyciła subtelnym blaskiem

Ariana Grande postawiła na elegancję i sentymentalny powrót do pastelowych tonacji. Jej stylizacja nawiązywała do postaci Glindy z musicalu "Wicked", w którym wystąpiła. Artystka miała na sobie bladoróżową suknię Dior z kolekcji FW/2007, pochodzącą z butiku Timeless Vixen.

Kreacja zdobiona była kryształkami, a dodatkowym akcentem była szarfa na biodrach w formie krótkiego trenu. Grande dopełniła stylizację klasycznym upięciem włosów i fioletowymi ustami, co nadało całości bajkowego, ale dojrzałego charakteru. Krytycy okrzyknęli jej look jako modowy triumf i powrót w wielkim stylu.

Jennifer Lopez skradła show efektowną stylizacją haute couture

Choć powrót Ariany Grande wzbudził wielkie emocje, to Jennifer Lopez była tą, która niepodzielnie przyciągała uwagę na czerwonym dywanie. W efektownej kreacji haute couture, gwiazda olśniła zarówno fotoreporterów, jak i gości wydarzenia. Jej stylizacja była pełna blichtru, elegancji i odwagi, łącząc klasykę z nowoczesnym sznytem.

Wydarzenie, które miało celebrować osiągnięcia filmowe, przerodziło się momentami w pokaz mody na najwyższym poziomie. Jennifer Lopez została okrzyknięta najlepiej ubraną gwiazdą wieczoru, a jej look zdominował nagłówki portali modowych i społecznościowych.

Spektakularne kreacje gwiazd na Governors Awards 2025

Na czerwonym dywanie pojawiła się prawdziwa śmietanka Hollywood. Wśród obecnych byli m.in. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney, Cynthia Erivo, Rami Malek, Teyana Taylor czy Colin Farrell. Każda z gwiazd zaprezentowała się w unikatowej stylizacji od największych domów mody. Uwagę zwróciła także Emily Blunt, która niebawem pojawi się w długo wyczekiwanym filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2". Tego wiecoru zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji od Schiaparelli,

Wśród zachwycających kreacji wymienić można również Jessie Buckley, która postawiła na czarną, klasyczną sylwetkę z golfem, a także Cynthię Erivo w pistacjowym płaszczu Givenchy z kwiecistym akcentem. Uwagę zwrócił także Jonathan Bailey, który niedawno został okrzyknięty najprzystojniejszym mężczyzną świata.

Uhonorowani Honorowymi Oscarami i Nagrodą Humanitarną

Podczas ceremonii wręczono najważniejsze wyróżnienia branży filmowej. Honorowe Oscary powędrowały do Debbie Allen, Toma Cruise’a i scenografa Wynna Thomasa. Nagrodę Humanitarną im. Jeana Hersholta odebrała Dolly Parton. To wydarzenie, organizowane przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, oficjalnie zainaugurowało sezon nagród filmowych. Statuetki trafiły do Debbie Allen, Toma Cruise’a i Wynna Thomasa. Dolly Parton odebrała Nagrodę Humanitarną im. Jeana Hersholta

Governors Awards 2025 były prawdziwą zapowiedzią nadchodzącego sezonu. Pokazały, że moda na czerwonym dywanie znów staje się miejscem odważnych eksperymentów, odczytywania tożsamości i komentowania bieżących wydarzeń. Ariana Grande swoim wystąpieniem nie tylko podkreśliła swoją gotowość do powrotu, ale i wskazała, że może być jedną z głównych kandydatek do Oscara za rolę Glindy w nadchodzącej drugiej części "Wicked".

