W sobotę, 3 stycznia 2026 roku, Palm Springs Convention Center stało się centrum światowego kina. Na festiwal filmowy przybyły najgorętsze nazwisk z pierwszych stron gazet. Podczas wydarzenia wyróżniono gwiazdy za ich osiągnięcia artystyczne, m.in. Miley Cyrus za jej utwór do najnowszego filmu Jamesa camerona "Avatar: Ogień i popiół".

Plejada gwiazd na festiwalu filmowym w Palm Springs

Palm Springs Film Festival 2026 rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 11 stycznia. Gala wręczenia nagród odbyła się 3 stycznia w Palm Springs Convention Center, Kalifornia, USA. To jedno z pierwszych dużych wydarzeń branży filmowej w nowym roku i ważny przystanek na drodze do Oscarów. Na tegorocznym czerwonym dywanie królowały stylizacje oscylujące między klasyką a nowoczesnością. Minimalizm, ale z wyrazistymi akcentami, tak można podsumować dominujące trendy.

Wśród obecnych na festiwalu gwiazd byli m.in. Jane Fonda, Elle Fanning, Amanda Seyfried, Rose Byrne. Paul Mescal, Mia Goth, Jacob Elordi i Chloé Zhao. Każde z nich zaprezentowało się w dopracowanych kreacjach, które idealnie wpisywały się w klimat wydarzenia. Na szczególną uwagę zasłużyli też Adam Sandler, który przyszedł z żoną Jackie, oraz Oscar Isaac, który odebrał nagrodę razem z Jacobem Elordim i Mią Goth. Wszyscy nagrodzeni zaprezentowali się z klasą.

Szczególną uwagę fotoreporterów zwróciła swoją stylizacją Kate Hudson. Aktorka postawiła na ognistą czerwoną suknię z głębokim dekoltem, podkreślającą jej figurę. Za rolę w filmie "Song Sung Blue" otrzymała statuetkę Icon Award.

Miley Cyrus w odważnej kreacji na festiwalu w Palm Springs

Ostatnio w mediach głośno było o zaręczynach Miley Cyrus. Na festiwalu w Palm Springs świeżo upieczona narzeczona zawładnęła czerwonym dywanem podczas Palm Springs Film Festival 2026. Artystka pojawiła się na gali 3 stycznia w perfekcyjnie skrojonym czarnym garniturze z nowej kolekcji Toma Forda. Stylizację dopełniała koszula w kropki z głębokim dekoltem oraz szpilki. Jej odważny wybór przyciągnął uwagę wszystkich fotoreporterów obecnych na miejscu.

W wydarzeniu towarzyszyła jej matka, Tish Cyrus, która również wybrała elegancki zestaw w postaci czarnego total looku z marynarką, pod którą widać było koronkowy top. Obie panie pozowały wspólnie do zdjęć, wzbudzając ogromne zainteresowanie zgromadzonych. Fani docenili minimalistyczny, ale jednocześnie z pazurem styl, który Miley prezentuje od dłuższego czasu. Jej pojawienie się z matką na gali tylko spotęgowało emocje.

Podczas gali Miley Cyrus odebrała prestiżową nagrodę za utwór "Dream As One" z filmu "Avatar: Ogień i popiół". Jamesa Camerona. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznanych tego wieczoru. Jury festiwalu doceniło zarówno jakość kompozycji, jak i emocjonalny przekaz utworu.

Lista nagrodzonych gwiazd Palm Springs Film Festival 2026

Oprócz Miley Cyrus i Kate Hudson, wyróżniono wiele znanych postaci z branży filmowej. Timothée Chalamet został nagrodzony tytułem Aktora Roku za rolę w filmie "Wielki Marty". Na festiwalu w Palm Springs nie zabrakło także jego ukochanej partnerki, Kylie Jenner.

Rose Byrne odebrała wyróżnienie za przełomową rolę w "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Amanda Seyfried otrzymała Desert Palm Achievement Award za występ w "The Testament of Ann Lee". Michael B. Jordan, za rolę w filmie "Grzesznicy", otrzymał Icon Award. Ethan Hawke został uhonorowany za całokształt twórczości, a Adam Sandler zdobył Chairman’s Award za występ w "Jay Kelly".

Visionary Award trafiła do reżysera Guillermo del Toro za netfliowy hit "Frankenstein" oraz do Oscara Isaaca, Jacoba Elordiego i Mii Goth. Film "Hamnet w reżyserii Chloé Zhao zdobył Vanguard Award.

Tish Cyrus i Miley Cyrus na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kate Hudson na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Tammie/AFF-USA/Shutterstock

Jane Fonda i Chloé Zhao na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Amanda Seyfried na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Tammie/AFF-USA/Shutterstock

Kate Hudson zachwyciła stylizacją na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Lisa O'CONNOR / AFP

Miley Cyrus ze statuetką na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Elle Fanning na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Lisa O'CONNOR / AFP

Kylie Jenner na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Timothée Chalamet na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Rose Byrne na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Tammie/AFF-USA/Shutterstock

Teyana Taylor i Chase Infiniti na festiwalu filmowym w Palm Springs 2026, Fot. Tammie/AFF-USA/Shutterstock